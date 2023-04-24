Подмосковье 24 апреля 2023, 17:31 Более 1,3 тысячи человек стали участниками фестиваля «Весенние капели» в Подмосковье Дворец культуры "Мир" Лыткарино

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Традиционный фестиваль современного танца «Весенние капели — 2023» проходил в течение трех дней в Лыткарине и собрал около 1300 участников из Подмосковья, Москвы и Твери. На суд жюри представили более 200 номеров.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что 53 коллектива подготовили на конкурс 209 номеров в самых разных танцевальных жанрах: от классической хореографии до уличного стиля. В состав жюри вошли профессиональные хореографы, преподаватели, артисты театра и судьи высшей категории.

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По итогам конкурсной программы лучшим коллективом фестиваля признана Лыткаринская школа танцев «Шаг вперед» под руководством Светланы Воиновой.

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