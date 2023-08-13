Подмосковье 13 августа 2023, 18:58 Более 1,3 тысячи человек посетили фестиваль «Поэт» в Муранове Фото: unsplash.com

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В Муранове в Пушкино прошел фестиваль «Поэт». На него приехали 1,3 тысячи человек. Хедлайнером мероприятия стал российский актер Сергей Безруков.

«Поэтов много, и то, что проект проходит в третий раз здесь в Мураново, говорит о том, что поэзия востребована, и самое главное, что выступает очень много современных, молодых поэтов — они не заканчиваются», — сообщил Безруков.

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Актер выступил с любимой многими программой, посвященную поэту Сергею Есенину.

Спектакль с успехом идет в Губернском театре. В этом году бессмертные строки прозвучали и в усадьбе Тютчевых. Мероприятие посетил и министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Для гостей подготовили мастер-классы, семейный отдых и прогулки по приусадебному парку. Десятки людей поучаствовали в открытом микрофоне. Также перед публикой предстала актриса Елизавета Арзамасова и мультиинструменталист Роман Сарнатский.

«Мы попробовали сделать такой музыкально-стихотворный перевертыш, стих-концерт. Взяли современную поэзию, окунули ее в классику, в Баха. Взяли, наоборот, Цветаеву, Рождественского и окунули их в современные электронные жанры», — сообщил Сарнатский.

«Здорово, когда ты находишь свои чувства в словах, которые выразил другой человек, каким-то красивым словом описал это все», — рассказала чтец и автор Ольга Сычева.

Помимо творчества и активностей, у гостей праздника была возможность переключиться на более приземленное.

«У нас здесь можно поиграть в игры, поучаствовать в мастер-классах по рукоделию, можно сделать классные фотографии. Можно сдать книги, получить баллы. Эти книги отправятся скоро на новые территории, у нас уже собрано больше трехсот килограммов книг», — сообщила старший координатор программы «Другое дело» Анастасия Печникова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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