Более 13 тысяч жителей Подмосковья получили знаки отличия ГТО | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 21:38 Более 13 тысяч жителей Подмосковья получили знаки отличия ГТО

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С начала года 13422 жителя Подмосковья получили знаки отличия всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Всего с начала первых испытаний в Подмосковье знаки ГТО получили уже более 240 тысяч жителей.

Золотые знаки получили 11576 жителей региона, на «серебро» сдали нормативы 1185 человек. Бронзовый знак получил 661 житель региона.

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Наличие знака отличия ГТО дает абитуриентам вузов получать дополнительные баллы. Учитывается награда, полученная не раньше последнего года обучения в школе, которая была получена за сдачу нормативов в своей возрастной группе.

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Получить подробную информацию о комплексе ГТО и записаться на сдачу нормативов можно в центрах тестирования. Пункты сдачи ГТО можно найти на карте портала правительства Московской области.