Подмосковье 15 декабря 2022, 11:20 Более 13 тысяч собраний собственников жилья провели онлайн в Подмосковье с начала года Unsplash

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Подмосковье первым в России ввело практику онлайн собраний собственников жилья для решения общедомовых вопросов. С начала 2022 года проведены 13 652 такие заочные встречи, что позволило своевременно принять нужные для поддержания порядка в МКД меры.

Жители Московской области имеют возможность голосовать по повестке дня онлайн с помощью личного кабинета на сайте dom.mosreg.ru, а также в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ».

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«Все больше жителей отмечают преимущества проведения собраний в электронном виде. Ведь принять участие в общедомовых вопросах теперь можно в любое время и в любом месте, где доступен интернет. Больше не надо подстраивать свои графики под назначенную очную встречу», — отметил преимущества системы министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Уведомления о начале голосования и повестке дня приходят собственникам на e-mail. Важно, что портал защищен от всяческих взломов и полностью исключает неправильный подсчет голосов. Протокол голосования автоматически попадает на контроль Госжилинспекции Подмосковья.

Жители решают на общих собраниях вопросы, касающиеся своего дома и территории рядом с ним. Это и текущие ремонты, и озеленение, и благоустройство. Через такое голосование можно принять решение о назначении управляющей компании. Что еще более важно — собственники сами решают, какой будет плата за содержание и ремонт общего имущества на год.

Авторизация в системе происходит через учетную запись на Госуслугах. Юридические лица участвуют в собрании путем обращения к администратору.

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