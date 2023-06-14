Подмосковье 14 июня 2023, 00:27 Более 13 тысяч подмосковных выпускников написали ЕГЭ по иностранным языкам и биологии

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Экзамены по биологии и иностранным языкам прошли 13 июня. В Московской области в аттестации поучаствовали 13,1 тысячи выпускников, сообщили в региональном министерстве образования.

«Биологию сдавали 5,6 тысячи человек. По иностранным языкам экзамен написали 7,5 тысячи сдающих», — уточнили в ведомстве.

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ЕГЭ писали в 183 пунктах на базе образовательных учреждений и 10 ППЭ на дому. Школьники могли сдать экзамены по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому.

На написание экзаменационной работы выделялось три часа и 10 минут. Исключением являлся китайский язык, на который выделили ровно три часа. На 28 вопросов по биологии выпускникам дали три часа и 55 минут.

«Итоги экзамена по биологии станут известны не позднее 28 июня. Баллы по иностранным языкам будут выставлены не позднее 4 июля. Также по обоим экзаменам предусмотрен резервный день — 27 июня», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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