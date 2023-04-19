Подмосковье 19 апреля 2023, 18:45 Более 13 тысяч подмосковных предпринимателей смогут получить льготное кредитование

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Для подмосковного бизнеса, занятого в туристической отрасли, МСП Банк запустил экспресс-кредит. Представители МСП смогут получить до 30 миллионов рублей по ставке от 10,25%.

Полученные средства можно направить на любые цели, связанные с бизнесом. Максимальный срок кредитования составляет три года. Получить займ можно онлайн на сайте МСП Банка.

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«В рамках синхронизации инструментов двух национальных проектов — по развитию туризма и поддержки малого бизнеса — мы с Корпорацией МСП запускаем льготное кредитование бизнеса. Получить кредиты смогут санаторно-курортные организации, гостиницы, рестораны, перевозчики пассажиров, туристические агентства», — сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Отмечается, что для оформления кредита не требуется залог. Председатель Наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич подчеркнул, что из общего объема кредитования сектора МСП в гостиничном бизнесе 43% пришлось на госпрограммы и гарантийную поддержку Корпорации МСП. Отдельная ниша — глэмпинги и кэмпинги. Этому бизнесу не нужны большие кредиты. Ему нужны отсрочки на стройку и запуск, чтобы успеть открыться к сезону.

«Новая льготная кредитная программа станет хорошим подспорьем для бизнеса Подмосковья — претендовать на получение поддержки смогут более 13,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, помимо федеральных мер поддержки, компании из сферы туризма могут воспользоваться и региональными», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.