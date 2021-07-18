Более 13 тысяч онлайн-заявок на договор соцгазификации подали жители Подмосковья

В Подмосковье более 13 тысяч заявок на комплексный договор социальной газификации подано онлайн. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Специалисты продолжают обрабатывать заявления жителей Подмосковья на заключение комплексного договора по программе социальной газификации. В „Мособлгаз“ поступило более 13 тысяч онлайн заявок на комплексный договор. Новая президентская программа позволит подключить к газу порядка 115 000 домов в 2917 населенных пунктах», — сообщил министр.

Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года. Графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области. Согласно программе, новые сети до границ участков будут построены без привлечения средств жителей, заявки на них не требуются. Чтобы провести газ от границ участков до дома, необходимо подать заявку на комплексный договор.

Комплексный договор включает в себя технологическое присоединение, работы по проектированию и строительству газопровода внутри участка, приобретение газоиспользующего оборудования на личный выбор. Можно выбрать счетчик, котел, плиту, бойлер. Также сюда входит поставка газа и обслуживание оборудования.

Подать заявку на комплексный договор удобнее всего онлайн с помощью интерактивной карты. По последним данным, уже 13 115 жителей региона воспользовались сервисом.

Как пользоваться интерактивной картой

Найдите на карте ваш населенный пункт или введите название населенного пункта в строке поиска, нажмите «Ввод». После этого на карте отобразится ваш населенный пункт.

Найдите ваш дом и нажмите на него. В появившемся окне вы получите информацию о сроках проведения работ и встречах с жителями. После нужно нажать на кнопку «Подключить газ», чтобы подать заявку на комплексный договор.

В открывшейся форме корректно заполните все поля и нажмите «Подать заявку». На указанный телефонный номер придет СМС-код. Его нужно будет ввести в появившемся окне, а после нажать на кнопку «Отправить заявку».

После отправки в личном кабинете будет создана заявка. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете, в разделе «Услуги». В течение 10 дней свяжется менеджер для уточнения данных.