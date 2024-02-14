Подмосковье 14 февраля 2024, 16:41 Более 13 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Истры с начала недели Телеканал «360»

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Коммунальные службы в Истре убрали и вывезли 13 тысяч кубометров снега за последние три дня. Особое внимание уделили очистке крыш жилых домов от наледи.

Работы проводили по всем правилам безопасности, когда местных жителей не было рядом. Контролировали сотрудников и качество работы начальники участков.

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«Убираем с крыш наледь, сосульки, снег, чтобы ничего не упало на людей. Делаем это для безопасности жителей. Всегда на все обращения жителей реагируем сразу же», — рассказал начальник участка микрорайона «Истра-1» Алексей Бесхмельных.

Кроме того, службы округа очистили и обработали более 1,5 тысячи километров региональных и муниципальных дорог. Теперь же все внимание коммунальщики направят на расчистку дворов, где ранее из-за припаркованных машин возникали проблемы с уборкой снега.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион внес инициативы в законодательство после январских сбоев на котельных.

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