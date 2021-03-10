Более 13 тысяч ипотечных кредитов выдали в Московском регионе в январе

За первый месяц 2021 года в Москве и Подмосковье российские банки выдали свыше 13 тысяч ипотечных кредитов. Показатель на четверть превысил данные за аналогичный период прошлого года.

Всего за январь оформили 13,2 тысячи ипотек, сообщили в пресс-службе главного управления Банка России по ЦФО.

Объем предоставленных кредитов на покупку жилья в столичном регионе тоже вырос — на 42,6%, или до 65,2 миллиарда рублей. Московским ипотечникам выдали около 7,5 тысячи таких займов на сумму 42,3 миллиарда, а жителям Подмосковья — 5,7 тысячи кредитов на 22,9 миллиарда рублей.

«Поддержку ипотечному кредитованию оказывали снижающиеся процентные ставки по ипотечным ссудам, что связано с действием ряда программ господдержки ипотечного рынка (льготная ипотека под 6,5%, семейная ипотека)», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Средняя ставка по Московскому региону снизилась с 7,5% в декабре 2020 года до 7,3% в январе 2021-го. В этом же месяце прошлого года она равнялась 8,8%. Благодаря снижению ставок сохранялся спрос на рефинансирование: объем таких кредитов, выданных заемщикам Москвы и Подмосковья, в январе составил 10,9 миллиарда рублей, что в 1,9 раза превысило показатель января прошлого года.

Некоторые заемщики в Москве и области стараются погасить задолженность перед банками как можно быстрее. В четвертом квартале 2020 года в столичном регионе ипотечные кредиты досрочно погасили на рекордную сумму в 161,8 миллиарда рублей за счет собственных средств. Это в 1,8 раза превысило прошлогодний показатель.

Для покупки строящегося жилья в столице и Подмосковья активнее используют эскроу-счета. Их количество выросло за январь на 8,8% — до 95,4 тысячи. Размещенный на этих счетах объем средств участниками долевого строительства за январь вырос на 9,8%. На 1 февраля он составил 689,9 миллиарда рублей.

Московский регион, добавили в Банке России, занимает лидирующие позиции по количеству действующих договоров между банками и застройщиками. На 1 февраля в Москве заключено 334 договора, в Подмосковье — 201 договор. Общий лимит по ним за январь вырос на 15,4% — до 1,8 триллиона рублей.