Подмосковье 16 июня 2023, 15:17 Более 13 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Обработку от борщевика проводят в 48 городских округах Подмосковья. На сегодня обработано уже более 13,2 тысячи гектаров земли, что составляет 74% от общего плана.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов напомнил, что работы проводятся в два этапа: с начала мая по конец июня и со второй половины июня до конца июля.

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Лидерами среди городских округов по обработанным площадям стали Клин (около 2900 гектаров), Можайский (2250 гектаров) и Талдомский (1500 гектаров).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель в регионе за 10 лет.

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