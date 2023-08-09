Подмосковье 09 августа 2023, 08:30 Более 13 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель ввели в оборот в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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С начала года в Московской области ввели в оборот 13,4 тысячи гектаров бесхозных земель под сельское хозяйство. Всего планируется задействовать 35 тысяч гектаров в этом году, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

За последнюю неделю в оборот ввели около трех тысяч гектаров земли.

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«В случае, если земля не используется по назначению, ее могут изъять. До недавнего времени сложный механизм изъятия не позволял продуктивно использовать рычаги воздействия на недобросовестных землепользователей, в том числе стимулировать их к должному использованию земли по назначению и изымать для вовлечения в оборот», — рассказали в министерстве.

После изменения закона процедуру изъятия участков сократили с трех лет до 12 месяцев. Смена собственника возможна до суда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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