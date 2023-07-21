Подмосковье 21 июля 2023, 09:29 Более 13 тысяч электрических счетчиков установили в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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Компания «Мособлэнерго» установила 13 340 приборов учета электроэнергии за полгода. Это на 72% больше, чем за такой же период в 2022-м.

Больше всего счетчиков установили в Раменском (2869 прибора), Люберцах (745) и Воскресенске (662). В Министерстве энергетики Подмосковья напомнили, что обязанность по установке и обслуживанию приборов учета перешла к сетевым компаниям.

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Бесплатную замену приборов учета производит компания «Мособлэнерго» при истечении срока эксплуатации прибора или поверки, его поломке или утрате. Установят счетчик и при новом технологическом присоединении к сетям.

В многоквартирных домах замену оборудования должна выполнять та компания, с которой у жильцов заключен договор энергоснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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