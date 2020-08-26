Более 13 тысяч домов проверили на готовность к зиме в Подмосковье

«Это более 13 тысяч домов, почти в половине случаев были выявлены различного рода нарушения. Однако по каждому случаю инспекторы ГЖИ выдали соответствующие предписания об устранении, все они будут исполнены в сроки, установленные законом», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Одним из наиболее распространенных нарушений является незакрытый тепловой контур, при котором холодный воздух поступает через неплотно закрывающиеся либо сломанные двери и окна, что существенно снижает энергоэффективность дома. В части проверенных домов отсутствует теплоизоляция на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения, выявлены неисправности кровли и систем водоотведения.

По итогам проверок ГЖИ возбуждено 344 дела об административных правонарушениях, 226 из них персонально в отношении руководителей и других должностных лиц.

В Подмосковье самый большой жилой фонд в Российской Федерации — более 54 тысяч многоквартирных домов. Перед отопительным сезоном каждый дом должен иметь паспорт готовности к зиме, который размещается в автоматизированной системе АИС ГЖИ. Контролирует устранение выявленных нарушений региональная Госжилинспекция.