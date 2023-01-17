Подмосковье 17 января 2023, 15:08 Более 13 тысяч детей-инвалидов прошли реабилитацию в Подмосковье в 2022 году Unsplash

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Ребята с ограниченными возможностями здоровья прошли реабилитацию в центрах социального обслуживания Подмосковья. В 2022 году этой услугой воспользовались более 13 тысяч человек.

«В регионе работают 30 комплексных центров, где есть все необходимое для реабилитации детей. Помимо услуг в стационаре и полустационаре, можно получить обслуживание и на дому», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Все подмосковные отделения для реабилитации оснащены современным оборудованием. В таких центрах создают условия для детей-инвалидов по зрению, слуху и передвижению. В учреждениях подобран штат квалифицированных специалистов.

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Губернатор Андрей Воробьев отметил важность помощи инвалидам и сиротам. Глава региона подчеркнул, что поддержка людей, попавших в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.

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