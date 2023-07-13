Подмосковье 13 июля 2023, 15:44 Более 13 тысяч человек проголосовали за благоустройство сквера в микрорайоне Салтыковка в Балашихе Министерство благоустройства Московской области

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В микрорайоне Салтыковка в Балашихе продолжается благоустройство сквера. За обновление территории проголосовали более 13 тысяч человек. Об это сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Согласно пожеланиям горожан, мы приведем в порядок пешеходные дорожки, создадим зону для проведения массовых мероприятий, оборудуем место для детских игр и организуем уютные уголки для спокойного отдыха», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Существующую березовую рощу, где местные жители любят проводить свободное время, сохранят. Для комфортных прогулок там проложат тропинки. В сквере установят детские и спортивные площадки, где можно будет поиграть в мини-футбол, баскетбол, волейбол и настольный теннис.

Для проведения общественных мероприятий на территории установят площадку с подиумом и скамьями, а также качели, столы для шахмат и малые архитектурные формы. Отмечается, что на данный момент работы по преображению сквера завершены на 40%. Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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