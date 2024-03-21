Подмосковье 21 марта 2024, 23:27 Более 13 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья на прошлой неделе Министерство благоустройства Московской области

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Подмосковные лыжные трассы на прошлой неделе посетили 13 тысяч человек. Профессиональные спортсмены и любители с удовольствием приезжают кататься в парки, оборудованные всем необходимым для приятного отдыха.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, рядом с многими трассами работают пункты проката лыжного инвентаря и теплые раздевалки.

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Самые популярные среди жителей и гостей региона лыжни обустроены в электростальском парке «Авангард», в Ольгинском лесопарке в Балашихе, в лесопарке Гальчино Домодедовского городского округа, в Лыткаринском парке «Волкуша», в парке «Шишкин лес» в Истре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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