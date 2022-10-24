Свыше 1,3 миллиона человек повторно привились от ковида в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 16:07 Свыше 1,3 миллиона человек повторно привились от ковида в Подмосковье

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Более 1,3 миллиона жителей Московской области прошли повторную вакцинацию от ковида. Привиться можно как в поликлиниках, так и в МФЦ, передвижных комплексах или торговых центрах.

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Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, до сих пор в регионе каждый день выявляют новые случаи заболевания.

Коронавирус никуда не ушел. Со временем иммунитет против инфекции снижается, поэтому спустя полгода после заболевания или вакцинации рекомендуется повторно привиться Светлана Стригункова.

Для вакцинации в поликлинике потребуется предварительная запись. Она доступна на «Госуслугах» Подмосковья и по номеру телефона 122.

Адреса всех прививочных пунктов нанесены на интерактивную карту covid.mz.mosreg.ru.

Когда человек пройдет повторную вакцинацию, он получит QR-код, подтверждающий это. Увидеть его можно будет в личном кабинете на федеральных «Госуслугах» в течение трех дней после прививки.