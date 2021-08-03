Более 13 миллионов туристов планируют принять в Подмосковье за 2021 год

С начала года Подмосковье посетили уже более 8 миллионов туристов. Всего в этом году в регионе планируют принять свыше 13 миллионов человек. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

В этом году Московскую область посетят на два миллиона больше туристов, чем в прошлом году. Это приблизительно на девять миллионов человек меньше, чем в допандемийном 2019 году.

«В этом году планируется восстановить внутренний туризм более чем на 50% по отношению к допандемийному периоду. Для нашего региона это приличный темп, учитывая, что большинство россиян все же предпочитают проводить отпуск у моря. Несмотря на то, что у нас его нет, Подмосковье продолжает входить в топ самых посещаемых регионов страны, а в прошлом году признано лидером национального туристического рейтинга», — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Депутат добавил, что удерживать лидерские позиции удается благодаря богатому культурно-историческому наследию. Наиболее популярными местами среди отдыхающих в регионе являются Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Клин, Одинцово (парк «Патриот» в Кубинке).

Сегодня в Подмосковье насчитывается более 300 усадеб, свыше 100 музеев. Все это также вызывает интерес у туристов. Не менее важен вопрос гостеприимства — это инфраструктура, наличие различных гостиниц, гастрономия. В данном направлении ведется большая работа. В Думе вместе с коллегами из профильных министерств обсуждаем развитие сельского и экотуризма, которые также будут способствовать увеличению туристического потока в регион Олег Рожнов председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Достичь показателей допандемийного уровня туристического потока в регионе поможет и принятый Мособлдумой закон об активных видах туризма. Благодаря ему любители активного отдыха смогут получать более современную, качественную и безопасную инфраструктуру и сервис.

Ожидается, что вернуть турпоток к допандемийным показателям (более 22 миллионов человек в год) удастся к 2024 году, уточнил Рожнов.