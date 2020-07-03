Более 125 тысяч тестов на антитела к коронавирусу сделали жителям Подмосковья

«В первую очередь, мы проводили ИФА-тестирование медицинским специалистам и пациентам наших учреждений. С недавнего времени для определения популяционного иммунитета мы выполняем исследования всем жителям Подмосковья. На данный момент по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 17,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Для того, чтобы пройти ИФА-исследование, жителю Подмосковья необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30. Тестирование проводится бесплатно, по полису ОМС.