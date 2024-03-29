Подмосковье 29 марта 2024, 16:54 Более 125 человек выступили на чемпионате по чтению вслух в Электростали Пресс-служба администрации г. о. Электросталь

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Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников прошел в Электростали. В отборочном туре приняли участие более 125 учащихся старших классов. Ребята читали отрывки из русской прозы и публицистики, а также стихотворения.

Члены жюри оценивали выступления участников по таким критериям, как техника и артистизм чтения. Победителем городского финала чемпионата стала ученица школы № 12 Дарья Полубнева. Отмечается, что девушка принимает участие в конкурсе третий год подряд. Теперь ей предстоит выступить на областном этапе.

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