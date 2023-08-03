Подмосковье 03 августа 2023, 13:21 Свыше 123 километров линий электропередачи построили в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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Сотрудники «Мособлэнерго» построили более 123 километров кабельных и воздушных линий электропередачи в Подмосковье с начала года. Они также ввели в эксплуатацию 85,4 МВА дополнительной мощности.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, больше всего работ провели в Раменском, Красногорске и Ногинске. Как отметил глава министерства Александр Самарин, реализация программы позволит улучшить качество обслуживания жителей. Строительство новых сетей и подстанции повышает надежность электросетевого комплекса и дает возможность для присоединение новых потребителей. Всего в этом году планируют построить 358 километров воздушных и кабельных линий.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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