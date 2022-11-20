Подмосковье 20 ноября 2022, 21:28 Более 1200 жителей Фрязина получили значки ГТО с начала года

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За 2022 год 350 жителей Фрязина подтвердили уровень ГТО золотыми значками. За выполнением нормативов во время сдачи норм ГТО наблюдали судьи, которые высоко оценили потенциал участников.

Жители Фрязина проверили свои силы в подтягивании на перекладинах, отжимании, рывке гири и прыжке. В этот раз вручили 15 золотых значков. Судьи высоко оценили потенциал участников.

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«Торжественное вручение проходит у нас практически ежемесячно. В этот раз три человека являются членами сборной Московской области по многоборью ГТО, которые защищают честь на Всероссийских соревнованиях», — отметил начальник центра ГТО городского округа Фрязино Александр Казиков.

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Центр тестирования ГТО во Фрязине был организован в 2014 году. Организаторы мероприятия отмечают, что Фрязино был первым среди городов Подмосковья, где спортсмены получили золотые значки ГТО.

«Ежегодно большое количество наших молодых людей приобщаются к этому виду. Потому что это пропаганда здорового образа жизни, здорового облика, и, естественно, готовности быть верным защитником своей Родины», — подчеркнул глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

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