20 ноября 2022, 21:28
Более 1200 жителей Фрязина получили значки ГТО с начала года
За 2022 год 350 жителей Фрязина подтвердили уровень ГТО золотыми значками. За выполнением нормативов во время сдачи норм ГТО наблюдали судьи, которые высоко оценили потенциал участников.
Жители Фрязина проверили свои силы в подтягивании на перекладинах, отжимании, рывке гири и прыжке. В этот раз вручили 15 золотых значков. Судьи высоко оценили потенциал участников.
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«Торжественное вручение проходит у нас практически ежемесячно. В этот раз три человека являются членами сборной Московской области по многоборью ГТО, которые защищают честь на Всероссийских соревнованиях», — отметил начальник центра ГТО городского округа Фрязино Александр Казиков.
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Центр тестирования ГТО во Фрязине был организован в 2014 году. Организаторы мероприятия отмечают, что Фрязино был первым среди городов Подмосковья, где спортсмены получили золотые значки ГТО.
«Ежегодно большое количество наших молодых людей приобщаются к этому виду. Потому что это пропаганда здорового образа жизни, здорового облика, и, естественно, готовности быть верным защитником своей Родины», — подчеркнул глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.
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