Более 1200 аварийных деревьев спилили в Подмосковье

В городских округах Московской области с 1 апреля устранили 1253 аварийно-сухостойных дерева. Засохшие стволы угрожали безопасности жителей.

Сейчас в Подмосковье проводят второй этап сезонной опиловки. Теперь устранят деревья, которые располагаются под углом менее 45 градусов к поверхности земли, а также сухостойных деревьев, не имеющих сильного уклона, а также нависающих ветвей. Всего в рамках месяца чистоты и благоустройства выявили 1678 подлежащих устранению деревьев с аварийным углом.

«На „отлично“ выполнили работы первого этапа в городских округах Королев, Химки, Подольск, Мытищи, Серпухов, Красногорск, Наро-Фоминский и Богородский. Ожидаем от остальных районов таких же результатов по следующим этапам опиловки», — отметила руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.