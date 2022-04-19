Более 120 врачей Подмосковья получили специализированную аккредитацию

Аккредитация включала в себя компьютерное тестирование, и практическую отработку навыков с использованием современного симуляционного оборудования.

Специализированную аккредитацию медицинских работников в ГБУЗ МО МОНИКИ им. Владимирского в 2022 году прошли более 120 врачей Московской области.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила о том, что в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. Владимирского (МОНИКИ) работает симуляционный центр, оснащенный новейшим оборудованием.

«Это 140 уникальных роботов-симуляторов, тренажеров, аппаратов виртуальной реальности. Основная задача — максимально приблизить условия к реальным ситуациям, которые могут возникнуть у врачей во время работы. Более 120 медиков Подмосковья прошли специализированную аккредитацию в МОНИКИ в этом году, а за три года аккредитацию в центре прошли более двух тысяч медицинских работников по 48 специальностям», — сказала Стригункова.

Аккредитация предназначена для тех, кто впервые получает медицинскую специальность — при выпуске из ординатуры, профессиональной переподготовке. Аккредитационный центр организован в соответствии с учетом всех стандартов и требований.