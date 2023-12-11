Подмосковье 11 декабря 2023, 19:04 Более 120 воспитанников семейных центров Подмосковья прошли в финал творческого конкурса Министерство социального развития Подмосковья

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Итоги творческого конкурса «Созвездие» подвели в Подмосковье. Ежегодно его участниками становятся свыше 500 воспитанников семейных центров. В этом году в финал прошли более 120 ребят.

«Профессиональное жюри определило 42 победителей, которые в подарок получили ценные призы: поездки в Коломну, Волгоград, Владимир и Суздаль, книги, профессиональные фотосессии и технику — умные часы и портативки», — заявили в Министерстве социального развития Подмосковья.

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Конкурс проходил в восьми номинациях: видеоролики, репортажи, рисунки, фотография и другие. Жюри не только оценивали работы участников, но и делились своим мастерством. Так, Александр Шувалов, ранее игравший в мюзикле Трубадура, исполнил песни из «Бременских музыкантов», а профессиональный чтец Александра Хорунжая прочла отрывок из «Войны и мира».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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