Подмосковье 08 декабря 2023, 19:40 Более 120 участков в Подмосковье передали в ограниченное пользование для обустройства коммуникаций МИО МО

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Более чем на 120 локациях стартовали или скоро начнутся работы по обустройству коммуникаций после установления сервитутов. Их установили в интересах «Газпром газораспределение», «Мособлгаз», «Газпром газификация», «Россети Московский регион» и «Коммунальные системы Московской области».

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова подчеркнула, что права на использование чужой собственности устанавливаются для строительства инженерной инфраструктуры.

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В этом году ведомство выпустило распоряжение, согласно которому в 30 городских округах Московской области установят свыше 120 сервитутов.

«Процедура бесплатная и благодаря переводу данной земельной услуги в „цифру“ абсолютно простая», — указала Наталья Адигамова.

Отметим, что соответствующей услугой можно воспользоваться на портале госуслуг. Для того, чтобы подать заявление, необходимо пройти авторизацию с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Ответ по заявке поступит в личный кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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