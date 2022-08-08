Более 120 тысяч семей Подмосковья получат выплату на подготовку детей к школе

Адресную помощь получат многодетные родители и семьи с низкими доходами, в которых воспитываются дети-инвалиды. Выплаты придут автоматически.

В Подмосковье свыше 120 тысяч родителей получат помощь на подготовку детей к новому учебному году.

«Для многодетных семей предусмотрена выплата три тысячи рублей на школьную форму, для семей с низкими доходами, воспитывающих детей-инвалидов — выплата в 13 тысяч рублей на школьную форму и питание, а семьи с невысокими доходами, в которых есть первоклассник, получат рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Такая поддержка в регионе реализуется в рамках комплексной услуги «Скоро в школу». Выплаты придут автоматически, собирать справки или писать заявления не нужно. Деньги поступят на счет родителя уже с 10 августа, а рюкзак принесут на дом, заранее уточнив удобное время для вручения.