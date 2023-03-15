Подмосковье 15 марта 2023, 11:44 Более 120 тысяч человек посетили Театральный каток в Химках в этом году

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Очередной сезон на Театральном катке в Химках подходит к концу. Более 120 тысяч человек смогли покататься там в этом году.

Финальные сеансы на Театральном катке будут в среду, 15 марта. Официальное закрытие четвертого сезона пройдет с 20:00 до 22:00. Гостей будут развлекать ведущий и диджей.

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«Это был четвертый сезон Театрального катка. Мы учли пожелания химчан за прошедшие годы и оборудовали в центре дополнительную детскую зону. При этом площадь катка увеличили до 2400 квадратных метров, а пропускную способность — до 230 человек в сеанс. Наш Театральный каток стал самым посещаемым в Подмосковье. В этом году его посетило рекордное число гостей — более 120 тысяч человек», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Театральный каток открылся в середине ноября. В этом году там работал прокат инвентаря, кафе, детская зона, были организованы ежедневные световые шоу с музыкальным сопровождением. Кроме того, в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» на площадке показали ледовые шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха.

Забронировать билеты на финальный в этом сезоне сеанс катания на можно на сайте и в кассах Театрального катка. Количество билетов ограничено.

Демонтажные работы на Театральном катке начнутся 16 марта. До середины апреля сквер «Юбилейный» будет подготовлен к весенне-летнему сезону: на центральной клумбе появятся дополнительные зеленые насаждения, газон и арт-объект.

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