Подмосковье 17 апреля 2023, 15:15 Более 120 спортсменов пробежали марафонскую дистанцию в Балашихе

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Забег «Марафон у дома» прошел в Балашихе 16 апреля. Марафонскую дистанцию в 42 километра пробежали около 120 спортсменов из разных муниципалитетов.

Маршрут забега проходил по разным микрорайонам и паркам Балашихи. По пути спортсмены могли познакомиться с достопримечательностями города и сфотографироваться. Также на маршруте работали четыре пункта питания с едой и водой.

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Организатором марафона стал клуб «Балашиха бежит».

«Это уже второй подобный марафон, который мы организуем. <…> Старт акции „Марафон у дома“ дали участники клуба „Яуза“, проект охватит 20 муниципалитетов и завершится забегом в Москве», — рассказал организатор мероприятия Эдуард Скворцов.

Участники клуба «Балашиха бежит» тренируются четыре раза в неделю. Стартуют от Заречной улицы и бегают на разные дистанции. С маршрутами и планом мероприятий можно ознакомиться на сайте проекта.

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