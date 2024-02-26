Подмосковье 26 февраля 2024, 23:41 Более 120 спортсменов приняли участие в велосипедной гонке «Снежные дюны» в Лобне Unsplash

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В Лобне прошла девятая традиционная зимняя велогонка «Снежные дюны». В этом году в спортивном мероприятии приняли участие более 120 человек.

Любители проехали дистанцию в 10 километров. Профессионалы — 20 километров. Юные велосипедисты соревновались на трассе в 2,5 километра.

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«Велосипедный спорт я сам воспринимаю, как всесезонный, и не хочется ни зимой, ни весной, ни осенью останавливаться кататься, а это единственная гонка зимы, такая прямо масштабная, большая. И в принципе катаемся каждый день на велосипедах. Мне порекомендовали, что организаторы крутые, и трасса подготовленная, так что было интересно», — сказала участник гонки Александр Свечников.

Соревнования прошли в лобненском лесопарке. Там специально оборудовали трассы и нанесли необходимую разметку.

Независимо от результата все участники получили награды. Победителей наградили кубками и призами, а все остальные получили медали.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что Подмосковье признали самым спортивным регионом России.

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