Подмосковье 22 мая 2023, 11:50 Более 120 спортсменок выступили на «Кубке губернатора» по художественной гимнастике в Орехово-Зуеве Александр Бурлаков

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В Подмосковье прошли соревнования по художественной гимнастике «Кубок губернатора». Турнир состоялся во Дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуеве.

В соревнованиях приняли участие 125 спортсменок от 14 лет из 25 городов Подмосковья.

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«„Кубок губернатора“ — это вовлечение в спортивную жизнь многих юных жителей региона. Очень важно, чтобы дети сейчас не бегали без присмотра по улицам, а занимались полезным делом, становились сильными и ловкими», — отметила вице-президент Федерации художественной гимнастики Московской области Татьяна Головина.

Всего «Кубок губернатора» проводится по 19 видам спорта, четыре из которых — для спортсменов с особенностями здоровья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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