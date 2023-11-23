Подмосковье 23 ноября 2023, 11:54 Более 120 сирот из трех округов Подмосковья получили соцкарты для бесплатного проезда в транспорте Unsplash

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С сентября 2023 года сироты могут бесплатно ездить на общественном транспорте по социальным картам. Льготы предоставляют независимо от места регистрации.

«С осени текущего года более 120 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из городских округов Зарайск, Луховицы и Серебряные Пруды уже пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте по социальной карте», — прокомментировал начальник Окружного управления социального развития № 12 Павел Четверкин.

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Оформить социальную карту можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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