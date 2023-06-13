Подмосковье 13 июня 2023, 17:36 Более 120 ребят из Солнечногорска стали участниками Всероссийской олимпиады школьников

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Городской округ Солнечногорск на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в этом году представлял 121 человек. Трое из ребят отличились на заключительном этапе интеллектуального состязания.

Восемь ребят из Солнечногорска стали победителями и 50 — призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Трое из них стали победителями и призерами заключительного этапа по русскому языку, литературе и обществознанию. Это ученики Ложковской школы, лицея № 8 и школы № 5.

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В своем ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион занимает 2-е место в стране по уровню образования.

«Мы хорошо двигаемся по качеству образования. И это не эмоции, мерилом являются ОГЭ, ЕГЭ и школьные олимпиады. Занимаем уверенно второе место в стране по образованию. Соответственно, в прошлом году на олимпиаде мы завоевали 309 медалей, в этом году — 375», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Он также подчеркнул важность работы флагманских школ. В Солнечногорске такой является гимназия № 6 имени дважды героя Советского Союза Драгунского.

«Флагманская школа — это самая сильная школа муниципалитета, в которой самые сильные методики преподавания и сильные учителя. Наша гимназия является региональной инновационной площадкой „Педагогическая система формирования функциональной грамотности“», — рассказала директор гимназии № 6 Наталья Мадатова.

Ее ученики участвуют в проектах «Эффективная начальная школа» и «Предпринимательские классы». Гимназия сотрудничает с Национальным исследовательским университетом «МИЭТ» и Московским филиалом СПбГУП, а также с образовательным учреждением Луганской Народной Республики.

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