Подмосковье 27 марта 2024, 11:39 Более 120 рабочих задействовали в строительстве школы в микрорайоне 10а в Реутове Пресс-служба Минстроя МО

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Возведение школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, продолжается в микрорайоне 10а в Реутове. Строители приступили к монолитным работам на уровне второго-третьего этажей здания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Московской области.

«На площадке более 120 рабочих и девять единиц техники. Выполняется устройство монолитных конструкций на уровне второго и третьего этажей здания, кладка внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

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Согласно проекту, в образовательном учреждении появятся учебные классы, кабинеты внеурочной деятельности, спортивные и актовый залы, а также библиотечно-информационный центр и другие необходимые помещения.

Помимо этого, предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Для учащихся школы обустроят спортивное ядро с игровой инфраструктурой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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