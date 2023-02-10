Подмосковье 10 февраля 2023, 20:52 Более 120 рабочих очистили Клин от снега и наледи

Читать 360tv в

В Клину чистить улицы от снега и наледи вышли более 120 дворников и 10 единиц техники. Собранное вывозят на специальный полигон.

В поддержании города в чистоте ежедневно участвуют сотрудники «Клинского городского хозяйства». Организация отвечает за межквартальные проезды и общественные пространства.

Реклама

«Уборка наледи и снегового покрытия производится до асфальта. Техника работает фронтальная: погрузчики и экскаваторы. Где-то приходится экскаватором сбивать, где-то грейдером выгоняем. Срезаем все до асфальта», — рассказал директор предприятия Андрей Федоров.

Реклама

Разнорабочие выходят на уборку ежедневно в пять часов утра. За последнюю неделю в улиц Клина вывезли полторы тысячи кубических метров льда и снега. Очищенные пространства сразу же посыпают песко-соляной смесью.

«Работаем без выходных, потому что работы очень много. Малейший снег, тут же образуется наледь», — сообщил старший мастер хозяйства Валерий Мальков.

Перепады температуры приводят к образованию толстого слоя наледи, с которым справляется только тяжелая техника. Маломеханизированный транспорт также задействуют, в том числе и для очистки пешеходных зон.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».