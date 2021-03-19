Более 120 рабочих мест создадут в новом животноводческом комплексе «Ступинская Нива»

Строительство животноводческого комплекса «Ступинская Нива» на 3,5 тысячи коров и 5100 телят завершено на 70%. Ход работ проверил глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В Подмосковье реализуется крупнейший инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса „Бортниково“ в городском округе Ступино на 3,5 тысячи коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5,1 тысячи голов. На сегодняшний день на объекте выполнены работы на 70%», — сообщил Сергей Воскресенский.

На комплексе завершены монтаж и пусконаладочные работы современного доильного оборудования, проводятся первые тестовые дойки.

«Объем инвестиций в проект составит более 3973 миллионов рублей. По выходу комплекса на полную мощность будет создано более 120 новых рабочих мест», — сказал министр.

Во время посещения стройплощадки животноводческого комплекса Сергей Воскресенский встретился с основателем компании «ЭкоНива» Штефаном Дюрром, обсудил острые вопросы и наметил план дальнейшего сотрудничества.

«Сотрудничество с компанией „ЭкоНива“, которая имеет огромный опыт в сфере животноводства, Подмосковью очень интересно и важно. Именно такие объекты вместе с нашими действующими сельхозпредприятиями должны обеспечить достижение задачи, поставленной губернатором Московской области: производить в Подмосковье миллион тонн молока в год», — отметил во время встречи Сергей Воскресенский.

Производство молока в комплексе «Ступинская Нива» после выхода на полное поголовье составит порядка 34 тысяч тонн в год.

Ранее Сергей Воскресенский посетил новую открывшуюся в Зарайске молочную ферму «КФХ Маркин».