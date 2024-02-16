Подмосковье 16 февраля 2024, 16:57 Более 120 предпринимателей из Химок воспользовались мерами поддержки малого и среднего бизнеса в прошлом году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках обсудили поддержку малого и среднего бизнеса. С начала 2023 года более 120 предпринимателей воспользовались различными мерами поддержки бизнеса.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

В коворкинг-центре «Старт» сотрудниками «Малый бизнес Химки» был организован круглый стол, где прошла встреча предпринимателей и руководства обособленного подразделения союза Торгово-промышленной палаты Московской области.

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«С 11 января этого года начались субсидии на франшизу до полного освоения бюджетных ассигнований. Также первого февраля дали старт на выдачу субсидий по работе с маркетплейсами. Сейчас для предпринимателей доступны десятки мер поддержки различного уровня. Внимание также уделяем развитию социально-ориентированного бизнеса», — отметил врио руководителя «Малый бизнес Химки» Али Магарамов.

Предпринимателям предлагаются федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки. Это открывает широкие возможности для развития бизнеса. Артур Каримов подчеркнул важность сотрудничества бизнеса и торгово-промышленной палаты для установления деловых связей и поиска новых партнеров.

В 2023 году в Химках было зарегистрировано более 3,5 тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей, что способствовало созданию более 10 тысяч новых рабочих мест. Наибольшее количество новых предприятий появилось в сферах строительства и торговли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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