Подмосковье 22 марта 2023, 11:42 Более 120 помещений и земельных участков выставили на торги в Подмосковье за неделю

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За неделю в Московской области на торги выставили 125 объектов. Из них 100 земельных участков и 25 нежилых помещений. Больше всего лотов находится в Ступине, Серпухове и Дмитрове.

В Домодедове на торги выставили участок площадью восемь соток для индивидуального жилищного строительства. Участок расположен в микрорайоне Востряково. Срок аренды составляет 13 лет и 2 месяца. Начальная цена — 1,25 миллиона в год.

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В Долгопрудном в собственность предлагают нежилое подвальное помещение площадью 118,8 квадратных метра под любые коммерческие цели. Начальная цена лота — 6,5 миллиона рублей с учетом НДС.

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Подробнее ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ, где размещено уже более 900 объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что около 400 участков выдали в новых поселках для врачей в Подмосковье.

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