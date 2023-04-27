Подмосковье 27 апреля 2023, 11:54 Более 120 опасных троп вблизи ж/д путей ликвидировали в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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В Московской области продолжаются работы по сокращению смертельных случаев на ж/д инфраструктуре.Только с начала года было ликвидировано свыше 120 опасных троп в 28 округах. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В этом году также планируется установить более 10 километров железобетонных и металлических ограждений. Это позволит минимизировать несанкционированные проходы к железной дороге.

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«Отмечу, что наибольшее количество смертельных случаев до сих пор происходят на несанкционированных переходах через ж/д пути. Так, с начала 2023 года на железной дороге Подмосковья уже зафиксирован 61 смертельный случай, из них 28 человек погибли, переходя через ж/д пути по опасным тропам», — заявила заместитель председателя правительства Анна Кротова.

На станциях, где зафиксировано наибольшее число пострадавших, установят камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать нарушения. Оборудование уже появилось на станциях в Раменском, Щелкове, Подольске, Домодедове, Одинцове, Красногорске, Солнечногорске, Наро-Фоминске, Королеве, Пушкино и Воскресенске.

В некоторых округах для предотвращения несчастных случаев вблизи ж/д путей делают рвы и высаживают кустарники, а для борьбы с «зайцами» наносят специальные красящие средства по краю платформ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове. По его словам, объект появится в округе к сентябрю.

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