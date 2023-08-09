Подмосковье 09 августа 2023, 16:16 Более 120 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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На прошлой неделе больше всего лотов на торги выставили Волоколамский, Раменский округа и Егорьевск. Всего в Подмосковье на аукцион попали 124 объекта, ознакомиться с ними можно на портале ЕАСУЗ. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

С начала года в Волоколамске жители купили или арендовали через торги 55 участков. К участию доступно еще 52 лота, например, в деревне Становище можно взять в аренду участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 14 соток. Начальная цена — 51 996 рублей в год.

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В Егорьевске в этом году реализовали 59 участков, сейчас на торги выставили еще 32. Так, в деревне Верейка в собственность предлагается нежилое здание площадью 405 квадратных метров с участком 4,7 сотки.

В Раменском на аукционе реализовали 40 участков, доступно еще 26. В частности, на торгах можно арендовать зем лю площадью пять соток для строительство частного дома. Начальная цена составляет 213 406 рублей в год.

Найти доступную к торгам недвижимость в Московской области можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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