Более 120 лыжных трасс и 200 горок обустроили в Подмосковье

«Одно из самых популярных мест — лыжная база в Мытищинском лесопарке, которая [была] открыта в конце прошлого года. Здесь две трассы, велопешеходные дорожки, пикниковые зоны, спортивные площадки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас в Подмосковье открыты все детские сады, школы, колледжи и клубы «Активное долголетие». С понедельника, 8 февраля, студенты вузов региона вернутся в аудитории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье идет масштабная вакцинация жителей. В январе количество ежедневных прививок довели до семи тысяч. В феврале каждый день планируют прививать до 10 тысяч человек.