Более 120 гектаров просек линий электропередачи расчистили в Подмосковье

За первые полгода 2020-го в Московской области расчистили свыше 120 гектаров просек линий электропередачи. До 1 октября сотрудники Мособлэнерго очистят еще 77 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всего 128 гектаров просеки линий электропередачи расчистили в Подмосковье от деревьев и кустов с начала года. Это 65% от запланированного объема работ. К 1 октября сотрудники АО «Мособлэнерго» расчистят еще 77 гектаров просек.

Больше всего работ провели в районах деревень Ерково, Чуркино, Губастово Коломенского округа, села Радовицы Егорьевского округа и поселка Шатурторф, расположенного в Шатурском городском округе.

В компании отметили, что летний сезон является самым удобным временем для проведения работ.

Деревья и кустарники убирают для того, чтобы предупредить случаи падения на линии электропередачи. Это приводит к их повреждению.

Несмотря на ограничительные меры из-за пандемии планы по этим видам работ выполнялись по графику.