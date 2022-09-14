Более 120 домов отремонтируют в Коломне до конца года | 360°

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Более 120 домов отремонтируют в Коломне до конца года

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Капитальный ремонт домов продолжается в Подмосковье. До конца года в Коломне приведут в порядок 124 здания. На эти работы выделили 685 миллионов рублей.

Кровли в 14, фасады в 20 и инженерные системы в 64 МКД отремонтируют в Коломне до конца декабря. Кроме этого, в двух домах заменят три лифта. На данный момент работы выполнены по 62 адресам.

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«С 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов, улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области. В ряде городских округов, в частности в Молодежном, программа на 2022 год выполнена в полном объеме», — отметил министр регионального Министерства ЖКХ Антон Велиховский.

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В 2022 году в Подмосковье запланирован капремонт 3 тысяч 757 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

С 12 сентября по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе начался отопительный сезон. Первыми тепло начали получать школы, детские сады и больницы.

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