Подмосковье 04 сентября 2023, 17:12 Более 120 детских площадок установили в Подмосковье с начала года Министерство благоустройства Московской области

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Работа по установке детских площадок по губернаторской программе завершается в Подмосковье. В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что работы выполнили на 122 объектах из 132.

«Традиционно в сентябре завершаются работы по установке губернаторских детских площадок, запланированных на этот год. Работы мы ведем с мая. За это время уже установлены 122 площадки, из которых торжественно открыты 105», — рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

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Новые игровые комплексы рассчитаны на ребят разных возрастов и посвящены различным тематикам: «Физика», «Модерн», «География» и другое. При установке объектов обязательно соблюдаются необходимые требования безопасности: площадки оборудуют ударопоглощающим резиновым покрытием, а на территории устанавливают уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что в этом году программе по установке больших детских площадок, инициированной губернатором Андреем Воробьевым, исполняется десять лет. За это время в регионе установили более 1,4 тысячи игровых комплексов для детей.

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