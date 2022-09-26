Более 120 человек подали заявки на две литературные премии в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 16:18 Поделиться Telegram

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Viber Более 120 человек подали заявки на две литературные премии в Подмосковье

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Заседание конкурсных комиссий по присуждению областных литературных премий состоялось в Губернской библиотеке 26 сентября. 124 автора из 34 муниципальных образований претендуют на почетные награды.

По премии имени Роберта Рождественского подано 69 заявок из 26 муниципальных образований, а по премии имени Михаила Пришвина — 54 заявки из 26 муниципалитетов. В целом, в этом году получено на 16 заявок больше, чем в прошлом.

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Поэтическая премия имени Рождественского вручается в двух номинациях: «Зрелое перо» и «Поэтический дебют». Участники премии имени Пришвина соревнуются в категориях «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения». Лауреатам выплачивается денежное вознаграждение.

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Впервые оба состава жюри возглавляет Алексей Варламов — известный российский писатель, ректор литературного института имени Горького, профессор МГУ. Также в жюри вошел заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

Комиссия рассматривает конкурсные работы, оценивает их значимость и глубину. Имена победителей будут названы позже.

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