Более 120 человек наказали с начала года за неправильный выброс строительного мусора в Подмосковье

В Московской области инспекторы Госадмтехнадзора выявили свыше 120 физлиц, которые сбрасывали строительный мусор в неположенных местах. Их привлекли к административной ответственности.

«С начала года к административной ответственности за сбросы строительных отходов уже привлечены 122 физических лица. Наибольшее количество в городских округах Долгопрудный - 17 случаев, Дмитровский — 10 случаев, Серпухов (8), Реутов, Люберцы (по 7 случаев в каждом), Ленинский и Лотошино (по 6 случаев в каждом), Клин, Луховицы и Одинцово (по 5 случаев в каждом)», — сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В Долгопрудном сотрудники территориального отдела Госадмтехнадзора зафиксировали нарушение при помощи камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Местный житель, который делал капитальный ремонт в своей квартире, производил сброс строительных отходов на контейнерную площадку.

Согласно действующему законодательству, при производстве капитального ремонта житель должен заказать бункер для вывоза строительных отходов. Выбрасывать мусор на общую контейнерную площадку запрещено, уточнили в пресс-службе Технадзора. На контейнерных площадках есть информация для заказа бункера для вывоза крупногабаритных отходов.

Нарушителя привлекут к административной ответственности. Навал строительных отходов на контейнерной площадке был ликвидирован силами администрации и управляющей компании.