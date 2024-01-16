Подмосковье 16 января 2024, 11:45 Более 1,2 тысячи свалок выявили в Подмосковье за год Минэкологии Московской области

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Минэкологии Подмосковья подвело итоги работы по выявлению и ликвидации незаконных свалок за год. По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, борьба со свалками ведется опережающими темпами.

«В течение года в регионе было выявлено 1295 свалок общей площадью около 213 тысяч квадратных метров. Ликвидировано же, с учетом ранее обнаруженных, 1309 свалок общим объемом более 115 тысяч кубометров и суммарной площадью более 230 тысяч квадратных метров», — подчеркнул министр.

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Фирсов отметил, что это эквивалентно 32 футбольным полям. Положительной динамики удалось добиться с помощью четко выстроенного межведомственного взаимодействия, совместной работы Минэкологии, Главного управления содержания территорий, правоохранительных органов и других ведомств.

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