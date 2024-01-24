Подмосковье 24 января 2024, 14:03 Более 1,2 тысячи рейдов по соблюдению порядка в лесах провели в Подмосковье в январе Комлесхоз МО

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Лесная охрана Комлесхоза провела 1205 патрулирований с начала января. Выявили 55 нарушений, в том числе загрязнение леса промышленными отходами и строительным мусором.

«В рейды выходили сотрудники лесной охраны и правоохранительных органов, представители местных администраций, казачьих сообществ, общественные лесные инспекторы и волонтеры», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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Больше всего нарушений обнаружили на территории Звенигородского (17), Истринского (семь), Виноградовского, Волоколамского и Дмитровского (по шесть в каждом) лесничеств. Чаще всего это было загрязнение или захламление территорий отходами, бытовым и строительным мусором.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки. В регионе ведутся работы по очистке зеленых зон.

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