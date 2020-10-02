Более 1,2 тысячи подъездов отремонтировали с начала года в Подмосковье

В Подмосковье продолжают ремонтировать подъезды многоквартирных домов. За пять лет обновили уже 83,3 тысячи подъездов. А с начала года — 1,2 тысячи. Об этом рассказала пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

Подъезды в Подмосковье ремонтируют в рамках программы «Мой подъезд». Ее реализуют в регионе с 2016 года по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Главная цель программы — привести каждый подъезд области к нормативному состоянию. Это делается для того, чтобы повысить качество жизни населения.

С начала реализации программы отремонтировали более 83,3 тысячи подъездов.

На время ограничений, связанных с пандемией, работы приостанавливали, но вскоре возобновят.

«В настоящее время губернатор дал поручение продолжать приводить подъезды многоквартирных домов в надлежащие состояние. К концу ноября во взаимодействии с жилищной инспекцией при участии муниципалитетов будет сформирован список подъездов, которые в первоочередном порядке нуждаются в ремонте. После согласования работ с жителями мы приступим к возобновлению программы „Мой подъезд“», — пояснил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Он добавил, что уже свыше 3,5 миллиона жителей региона получили отремонтированные подъезды.

Участие в программе «Мой подъезд» добровольное. Оно происходит по решению собственников жилья. Жители сами могут выбрать цвет стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил. Также собственники выбирают предельные стоимости проведения работ при составлении сметы. Расход средств на ремонт подъездов контролируют совет дома и Госжилинспекция.

Дополнительную информацию о программе можно узнать на сайте вашего округа.