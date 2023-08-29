Подмосковье 29 августа 2023, 23:51 Более 1,2 тысячи незаконных граффити устранили в Подмосковье в августе ГУСТ МО

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В августе в Подмосковье устранили 1228 несогласованных граффити на фасадах зданий. По словам руководителя регионального Главного управления содержания территорий в ранге министра Светланы Аиповой, нанесение рисунков на стену нужно обязательно согласовывать с местной администрацией.

«Стрит-арт добавляет красок и вносит разнообразие в городскую среду, однако тематика и расположение изображения должны быть в обязательном порядке согласованы с органами местного самоуправления, иначе оно будет признано несанкционированным и попадает под статью 214 Уголовного кодекса России», — отметила Аипова.

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Министр добавила, что удаление вандальных надписей и изображений производят с помощью закрашивания или с использованием специальных моющих средств. За незаконное граффити предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей.

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